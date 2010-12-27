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На Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые"
Сегодня, 10:16
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lesjasap
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На Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые"

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От добра добра не ищут: помощь незнакомому мигранту обернулась для чиновника кражей личных вещей и документов.

У депутата мунициального образование "Пороховые" мигрант-грабитель "увел" кожаный портфель. Инцидент произошел на парковке торгового комплекса "Ряды" по Шафировскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга. 

Чиновник Евгений Романов находился в своей машине. Он складывал  покупки в иномарку "Хендай", когда его попросил помочь незнакомец. Мужчина из Средней Азии спросил дорогу до Калининской овощебазы. Когда иностранец ушел, жертва обнаружила, что дверь салона его автомобиля открыта, а оттуда пропала сумка. В ней находились 30 тысяч рублей, планшет, паспорт, документы на машину, депутатское удостоверение и водительские права. 

Пострадавший вспомнил, что преступник подкатил к нему на зеленой иномарке "Опель Астра". Очевидно, в ней находился сообщник, который и совершил грабеж. Также  депутат успел запомнить внешность "азиата". Тот был в очках. 

По данному происшествию полиция начала проверку. 
 

Теги: депутат , кража , ограбление , шафировский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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