На Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые"

От добра добра не ищут: помощь незнакомому мигранту обернулась для чиновника кражей личных вещей и документов.

У депутата мунициального образование "Пороховые" мигрант-грабитель "увел" кожаный портфель. Инцидент произошел на парковке торгового комплекса "Ряды" по Шафировскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга.

Чиновник Евгений Романов находился в своей машине. Он складывал покупки в иномарку "Хендай", когда его попросил помочь незнакомец. Мужчина из Средней Азии спросил дорогу до Калининской овощебазы. Когда иностранец ушел, жертва обнаружила, что дверь салона его автомобиля открыта, а оттуда пропала сумка. В ней находились 30 тысяч рублей, планшет, паспорт, документы на машину, депутатское удостоверение и водительские права.

Пострадавший вспомнил, что преступник подкатил к нему на зеленой иномарке "Опель Астра". Очевидно, в ней находился сообщник, который и совершил грабеж. Также депутат успел запомнить внешность "азиата". Тот был в очках.

По данному происшествию полиция начала проверку.

