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На станции "Площадь Александра Невского" пассажиру делали массаж сердца
Сегодня, 16:35
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nadiputintseva
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На станции "Площадь Александра Невского" пассажиру делали массаж сердца

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Мужчина упал в вестибюле.

19 февраля на станции метро "Площадь Александра Невского" пассажиру понадобилась экстренная медицинская помощь, сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, в вестибюле подземки в районе двух часов дня мужчине стало плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Известно, что пострадавшему делали массаж сердца.

О состоянии мужчины, на данный момент, не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на станции метро "Пролетарская" женщина упала на рельсы.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: метро , новости спб , пл александра невского , происшествия , человеку стало плохо в метро
Категории: Новости СПб Происшествия

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