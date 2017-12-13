На станции "Площадь Александра Невского" пассажиру делали массаж сердца

Мужчина упал в вестибюле.

19 февраля на станции метро "Площадь Александра Невского" пассажиру понадобилась экстренная медицинская помощь, сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, в вестибюле подземки в районе двух часов дня мужчине стало плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Известно, что пострадавшему делали массаж сердца.

О состоянии мужчины, на данный момент, не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на станции метро "Пролетарская" женщина упала на рельсы.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург