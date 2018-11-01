Что произошло в Санкт-Петербурге 1 ноября: фото и видео

Piter.tv публикует традиционную вечернюю подборку главных происшествия в городе на Неве.

Все ДТП и ЧП Санкт-Петербурга 1 ноября: фото и видео

1. В Петербурге неадекватный водитель Mercedes устроил ДТП, а затем сбежал в парк. проспекте Тореза, около Манчестерской улицы и парка Сосновка произошла массовая авария. По словам очевидцев, водитель одной из иномарок пытался скрыться. Возможно, была стрельба.

2. Ночью на Ленинском проспекте сгорела квартира двух пенсионеров. По словам местных жителей, в этой квартире жили два пенсионера: бабушка и дедушка. На месте происшествия работали пожарные. О пострадавших сведений нет. В настоящий момент огонь ликвидирован.

3. На Старо-Петергофском шоссе "Газель" зацепила усадьбу Строгановых. Общественная организация ВООПИиК, занимающаяся проблемами защиты и сохранения исторического и культурного наследия, опубликовала в "ВКонтакте" фотографии со Старо-Петергофского шоссе. На кадрах видно, что водитель припарковал "Газель" вплотную к фасаду усадьбы Строгановых.

4. В колпинской спецшколе нашли труп 17-летнего воспитанника. Инцидент произошел в доме №63 по Загородной улице. По этому адресу располагается ФГБ "Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением (общественно опасным) закрытого типа". На теле подростка нет признаков насильственной смерти. В настоящее время труп доставлен в морг. В причинах происшествия разбираются судмедэксперты.

5. Под Гатчиной КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, где находились дети. Очевидцы сообщили, что столкновение произошло в Войсковицах, после заправки в сторону Елизаветино. После удара легковой автомобиль буквально превратился в груду железа. У девочки 2013 года рождения и мужчины-водителя тяжелые травмы, мальчик 2007 года рождения находится в удовлетворительном состоянии.

6. Прорыв трубы затруднил движение на улице Софьи Ковалевской. На записи видно, что вода залила весь асфальт. Как сообщают свидетели, коммунальная авария затруднила движение автомобилистов.

7. Московский вокзал был закрыт в течение часа из-за работы саперов. Московский вокзал открыли после проверки, ранее поступил звонок о бесхозном предмете. Об этом сообщают городские СМИ. Оцепление было снято после часовой проверки, персонал и пассажиры в этот момент находились на улице, пассажиры, которым нужно было пройти к поездам дальнего следования, двигались через проход к пригородным. Взрывчатых и других взрывоопасных предметов не было обнаружено.

8. На Парашютной улице легковушка влетела в грузовик. В четверг, 1 ноября, ближе к пяти часам вечера на пересечении улиц Парашютной и Паршина произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Иномарка не рассчитала скорость и въехала в гпузовик. На момент съемки видео не было сотрудников правоохранительных органов и скорой. Информации о пострадавших нет.

9. Хаммер перевернул на крышу Ладу на пересечении 3-го Верхнего и проспекта Энгельса. Удар был настолько сильный, что Лада приземлилась на крышу. На месте стоит две пожарные машины и реанимация. Погибших нет, по пострадавшим информация уточняется.