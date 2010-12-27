В причинах смерти разбираются судмедэксперты.

В среду, 31 октября, в 23:15 в колпинской спецшколе нашли труп 17-летнего воспитанника. Тело мальчика обнаружили в одной из палат здания. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №63 по Загородной улице. По этому адресу располагается ФГБ "Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением (общественно опасным) закрытого типа". На теле подростка нет признаков насильственной смерти. В настоящее время труп доставлен в морг. В причинах происшествия разбираются судмедэксперты.

Ранее мы писали, что петербуржец замерз насмерть на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.TV