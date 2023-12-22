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На пандусе больницы в Колпино врач обнаружил тело жителя Мурино
Сегодня, 12:13
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На пандусе больницы в Колпино врач обнаружил тело жителя Мурино

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В ОМВД России по Колпинскому району  19 января обратился врач Городской больницы №33 и рассказал, что на пандусе учреждения он обнаружил тело человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место полицейский установил, что на входе в больницу с переломами нижней челюсти, свода черепа, открытым переломом левой руки находится труп 39-летнего жителя города Мурино Ленобласти. 

Правоохранители изъяли биоматериалы, выписной лист из учреждения. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: под окнами дома по Бестужевской улице нашли тело подростка-хоккеиста.

Фото: Piter.TV

Теги: колпинская больница, нашли тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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