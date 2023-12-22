На пандусе больницы в Колпино врач обнаружил тело жителя Мурино

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В ОМВД России по Колпинскому району 19 января обратился врач Городской больницы №33 и рассказал, что на пандусе учреждения он обнаружил тело человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место полицейский установил, что на входе в больницу с переломами нижней челюсти, свода черепа, открытым переломом левой руки находится труп 39-летнего жителя города Мурино Ленобласти.

Правоохранители изъяли биоматериалы, выписной лист из учреждения. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV