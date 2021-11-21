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В колпинском общежитии нашли окровавленное тело мужчины в душевой кабинке
Сегодня, 12:31
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В колпинском общежитии нашли окровавленное тело мужчины в душевой кабинке

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Инцидент произошел  на Павловской улице.

В  общежитии Колпинского района нашли тело 50-летнего мужчины. Труп обнаружили в общественной душевой кабине. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел  на Павловской улице в пятницу, 9 декабря. На голове мужчины остались следы крови. 

Сотрудники полиции отправили тело в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти жителя Колпино.

Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара.

Фото: Pxhere

Теги: колпино, нашли тело, павловская улица, полиция, умер в душе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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