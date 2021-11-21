В колпинском общежитии нашли окровавленное тело мужчины в душевой кабинке

Инцидент произошел на Павловской улице.

В общежитии Колпинского района нашли тело 50-летнего мужчины. Труп обнаружили в общественной душевой кабине.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Павловской улице в пятницу, 9 декабря. На голове мужчины остались следы крови.

Сотрудники полиции отправили тело в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти жителя Колпино.

Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара.

Фото: Pxhere