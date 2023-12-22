Под окнами дома по Бестужевской улице нашли тело подростка-хоккеиста

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Под окнами 25-этажного дома по Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга нашли тело 16-летнего хоккеиста. Об этом пишет konkretno.ru 10 января.

Ученика 10 класса без признаков жизни обнаружили сегодня днем. По данным источника, школьник отправил СМС-сообщение матери, в котором написал, что "они с отцом были хорошими родителями".

Подросток не состоял на учетах, проживал с матерью, отцом и 14-летней сестрой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лодейном Поле двухлетний мальчик скончался из-за аллергии на холод.

Фото: Piter.TV