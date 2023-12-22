В Лодейном Поле двухлетний мальчик скончался из-за аллергии на холод

Тело ребенка направлено в морг для установления точных причин смерти.

5 января в службу "112" позвонила женщина и сообщила, что в квартире дома 26 по улице Володарского в городе Лодейное Поле Ленобласти находится ее двухлетний сын и не дышит, хрипит, идет кровь из носа, принесли с улицы домой, при этом он не падал. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что после прогулки с дедушкой и бабушкой ребенок перестал дышать, его мать сразу вызвала карету скорой помощи. Медики констатировали смерть мальчика.

В квартиру прибыл инспектор ПДН, он не обнаружил лиц в состоянии алкогольного опьянения. По словам судебно-медицинского эксперта, предварительная причина смерти – острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха.

Тело ребенка направлено в морг для установления точных причин смерти. Мать мальчика не судима, на учете в ПНД не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Доме детского творчества на Пограничника Гарькавого внезапно умерла 13-летняя девочка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)