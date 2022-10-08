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В лесу Подпорожского района Ленобласти заблудилась группа туристов
Сегодня, 16:07
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В лесу Подпорожского района Ленобласти заблудилась группа туристов

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Группа вышла к берегу реки Шакшозерки, чтобы поймать мобильную связь и позвать службы на помощь.

В городе Лодейное Поле Подпорожского района Ленобласти в ночь с 4 на 5 ноября трое туристов заблудились в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона. 

Группа вышла к берегу реки Шакшозерки, чтобы поймать мобильную связь и позвать службы на помощь. Спасатели обнаружили их, а после доставили в деревню Пидьма и передали родственникам.

Ранее на Piter.TV: в октябре в Петербурге и Ленобласти пропали более 350 человек.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: город лодейное поле, потерялись в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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