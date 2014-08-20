В октябре в Петербурге и Ленобласти пропали более 350 человек

Живыми найдены 245 человек, трагичных случаев оказалось 37.

Поисковой отряд "ЛизаАлерт" в октябре получил 366 заявок по Петербургу и Ленобласти, что стало месячным рекордом. Об этом сообщили в пресс-службе организации 4 октября.

Прошло 150 срочных поисков, 38 – лесных. Живыми найдены 245 человек, трагичных случаев оказалось 37. Добровольцы группы коротких звонков, ищущие людей по больницах, нашли 18 человек. Отряд выразил благодарность врачам, которые самостоятельно звонят на горячую линию "ЛизыАлерт".

Внести свой вклад в возвращение потерявшегося человека домой может каждый. Достаточно быть внимательным к окружающим и не проходить мимо тех, кому нужна помощь. Особенно это важно сейчас, когда наступают беспощадные холода. <..> Узнали кого-то из них – позвоните нам: +7-800-700-54-52. Благодаря вам незавершенных поисков может стать меньше. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге и Ленобласти пропали более 2,7 тыс. человек.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"