При установке амфитеатра в Лодейном Поле из бюджета Ленобласти было похищено 2,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти был выявлен факт хищения свыше 2,6 млн рублей из регионального бюджета, выделенных на благоустройство набережной реки Свирь в Лодейном Поле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 30 августа.

Администрация Лодейнопольского района и коммерческая организация заключали договор об указании соответствующих услуг. После оплаты выяснилось, что вместо заявленной конструкции специалисты смонтировали скамейки кустарного производства стоимостью около 100 тыс. рублей. Экспертиза подтвердила данный факт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вячеслав Степченко, руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России, прокомментировал ситуацию.

Ранее на Piter.TV: вандал похитил обруч со скульптуры "Бегущие дети" у станции метро "Пионерская".

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти