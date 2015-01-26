Поисково-спасательный отряд Лодейного Поля помог провалившейся в колодец собаке

По словам очевидца, из колодца доносился "непонятный звук".

В четверг, 14 сентября, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти помогли собаке выбраться из колодца в Лодейном Поле. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности.

По словам очевидца, из колодца доносился "непонятный звук". Женщина заглянула в него и увидела животное, после чего позвонила в экстренные службы.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Они извлекли собаку из плена. Животное подбодрили "поглаживаниями" и отпустили на волю, поскольку хозяев установить не удалось.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки.

Видео: пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти