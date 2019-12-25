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Спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки
Сегодня, 10:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки

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В Ленинградской области жизнь троих мужчин оказалась в опасности из-за повреждений в лодке. Спасатели эвакуировали потерпевших.

Вечером 11 сентября, благодаря оперативной работе дежурной смены поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, удалось предотвратить трагедию на воде. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В Новоладожском канале в районе посёлка Свирица трое мужчин на надувной лодке не могли вернуться на берег из-за полученных повреждений лодки. 

Спасатели выехали на место происшествия и эвакуировали пострадавших на берег. Судно было транспортировано к причалу.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, лодка, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Новости Ленинградской области,

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