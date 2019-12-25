Спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки

В Ленинградской области жизнь троих мужчин оказалась в опасности из-за повреждений в лодке. Спасатели эвакуировали потерпевших.

Вечером 11 сентября, благодаря оперативной работе дежурной смены поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, удалось предотвратить трагедию на воде. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В Новоладожском канале в районе посёлка Свирица трое мужчин на надувной лодке не могли вернуться на берег из-за полученных повреждений лодки.

Спасатели выехали на место происшествия и эвакуировали пострадавших на берег. Судно было транспортировано к причалу.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти