Спасатели Ленобласти эвакуировали трех мужчин из поврежденной лодки

Вечером 11 сентября, благодаря оперативной работе дежурной смены поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, удалось предотвратить трагедию на воде. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
В Новоладожском канале в районе посёлка Свирица трое мужчин на надувной лодке не могли вернуться на берег из-за полученных повреждений лодки.
Спасатели выехали на место происшествия и эвакуировали пострадавших на берег. Судно было транспортировано к причалу.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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