Спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве

Спасатели из города Тосно спасли женщину, которая попала в беду на лесной дороге недалеко от поселка Ульяновка.

В пятницу, 8 сентября, спасателям поступило сообщение о том, что упала женщина и не может выйти из лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели использовали специализированный болотоход, чтобы дойти до места, где находилась пострадавшая женщина.

После успешного спасения женщину доставили на болотоходе в безопасное место и передали родственникам

Ранее сообщалось, что спасатели Тосно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку с грибами.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти