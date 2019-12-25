Спасатели Ленобласти спасли женщину, упавшую в лесном массиве

В пятницу, 8 сентября, спасателям поступило сообщение о том, что упала женщина и не может выйти из лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спасатели использовали специализированный болотоход, чтобы дойти до места, где находилась пострадавшая женщина.
После успешного спасения женщину доставили на болотоходе в безопасное место и передали родственникам
Ранее сообщалось, что спасатели Тосно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку с грибами.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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