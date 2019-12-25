В доме детского творчества Пограничника Гарькавого внезапно умерла 13-летняя девочка

Вечером в четверг, 30 ноября, в Доме Детского Творчества на улице Пограничника Гарькавого 13-летняя семиклассница потеряла сознание. Позже ребёнку диагностировали внезапную клиническую смерть. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии наряда полиции установлено, что девочка, находясь на занятиях по хореографии, почувствовала себя плохо и присела на корточки, сказав преподавателю о своём состоянии. Затем она потеряла сознание и упала с высоты собственного роста на пол. Её госпитализировали, а в 23:56 ребёнок умер.

Известно, что отец девочки скончался в 2017 году: она воспитывалась матерью с 10-летним младшим братом. Семья благополучная, на учете в ОДН ОУУП и ПДН не состоит.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV