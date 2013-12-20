Житель Нового Девяткино обнаружил труп женщины в кустах

Детали произошедшего выясняются.

28 сентября в УМВД по Всеволожскому району Ленобласти поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в Новом Девяткино. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, он видел, как строитель в тачке везет обнаженного человека без движения недалеко от дома по улице Главной. Тело нашли в кустах рядом с местной церковью.

Детали произошедшего выясняются. По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на лестничной площадке в доме на Науки нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV