На лестничной площадке в доме на Науки нашли труп с гнилостными изменениями

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

В Калининском районе Петербурга на лестничной площадке нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы обратился диспетчер дома 19 корпус 2 по проспекту Науки. Он сообщил, что на лестничной площадке в подъезде обнаружен труп.

Правоохранителями на лестничной площадке между 10 и 11 этажами обнаружен труп с гнилостными изменениями неизвестного мужчины. Волосы темного цвета, на нём была кофта бордового цвета, брюки спортивные серого цвета.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне на стройке на Вавиловых прораба убило током.

Фото: Piter.tv