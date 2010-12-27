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Петербуржец замерз насмерть на Волхонском шоссе
Сегодня, 13:23
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Rybka123
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Петербуржец замерз насмерть на Волхонском шоссе

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Несмотря на помощь врачей, мужчина скончался.

Накануне, в Красносельском районе петербуржец замерз насмерть. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие". 

Как стало известно, у дома 125/6 по Волхонскому шоссе рано утром был найден 48-летний мужчина с признаками обморажения.
Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "общее переохлаждение". Несмотря на помощь врачей, в полдень петербуржец скончался.

Ранее на Piter.TV: У шашлычной в Петербурге был найден труп пенсионера
Фото: Piter.TV
 

Теги: волхонское шоссе , обморажение
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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