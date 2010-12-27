У шашлычной в Петербурге был найден труп пенсионера

В Петербурге 37-летний мужчина нашел на улице труп пожилого человека. Об этом сообщает издание "Nation News".
Петербуржец обнаружил труп пожилого мужчины у шашлычной на улице Ванеева. Тело лежало в кустах около кафе. По словам мужчины, погибший был одет в два свитера, голубую куртку и синие штаны.
Документов у погибшего не нашли, поэтому личность пострадавшего пока установить не удалось. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Точную причину гибели пожилого человека установят в морге.
Ранее сообщалось, что в лесу под Иркутском поймали педофила, который надругался над двумя маленькими девочками.
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