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У шашлычной в Петербурге был найден труп пенсионера
Сегодня, 11:19
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alexandra08
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У шашлычной в Петербурге был найден труп пенсионера

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Тело лежало в кустах около кафе.

В Петербурге 37-летний мужчина нашел на улице труп пожилого человека. Об этом сообщает издание "Nation News".

Петербуржец обнаружил труп пожилого мужчины у шашлычной на улице Ванеева. Тело лежало в кустах около кафе. По словам мужчины, погибший был одет в два свитера, голубую куртку и синие штаны.

Документов у погибшего не нашли, поэтому личность пострадавшего пока установить не удалось. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Точную причину гибели пожилого человека установят в морге.

Ранее сообщалось, что в лесу под Иркутском поймали педофила, который надругался над двумя маленькими девочками.

Фото: pixabay.com

Теги: погиб пенсионер , тело , труп , шашлычная
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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