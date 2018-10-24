В лесу под Иркутском поймали педофила, который надругался над двумя маленькими девочками

Следком опубликовал видео с подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетних.

Следственные органы Иркутской области продолжают расследование уголовного дела по факту изнасилования двух 12-летних девочек.

По данным следствия, 19 октября мужчина напал в дневное время и совершил действия насильственного сексуального характера к двум девочкам школьницам. Вскоре была установлена личность подозреваемого в совершении гнусных преступлений. Им оказался 51-летний Шеремет Сергей Викторович. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления.

В СМИ и соцсетях была разослана информация о розыске преступника. С помощью активных граждан вскоре удалось установить место, где скрывался подозреваемый. Шеремет скрывался в лесу около деревни Столбова Иркутского района

Следователями СКР проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, выполняются иные следственные действия. СУ СК РФ по Иркутской области

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Чите задержали мужчину, который убил 12-летнюю девочку.

Видео и фото: Следственный комитет РФ