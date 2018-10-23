В Чите после 4 дней поиска нашли тело пропавшей 12-летней школьницы

Сообщается, что задержанный подозреваемый не признает свою вину. Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве мужчины.

В пятницу утром 12-летняя девочка вышла из дома в школу и больше не вернулась. После 4х дней поисков ее тело обнаружено недалеко от автостоянки. Вскоре задержали мужчину, который работал на этой автостоянке, в подозрении в убийстве девочки. Мужчина свою причастность к убийству не признает.

19 октября в Чите пропала 12-летняя школьница. Девочка вышла из дома в школу и пропала. Следственные органы по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Полиция и волонтеры искали ребенка безостановочно. Поиски не прекращались даже ночью.

В ночь на 23 октября был задержан работник 45-летний местный житель, который подозревается в убийстве девочки. Мужчина, ранее судимый, работал на одной из автостоянок города. Сегодня стало известно, что тело девочки найдено недалеко от этой автостоянки.

Следователи СКР получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления в ходе совместной работы с сотрудниками второго отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю. С привлечением сотрудников ОМОН Росгвардии подозреваемый был задержан, по месту его жительства произведён обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Как стало известно, подозреваемый не признает свою причастность к убийству школьницы, несмотря на то, что в доме у мужчины найдены личные вещи убитой девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: Следком