На Парашютной улице легковушка влетела в грузовик

Информации о пострадавших нет.

На пересечении улиц Парашютной и Паршина иномарка влетела грузовик. Об этом Piter.TV сообщают очевидцы.

В четверг, 1 ноября, ближе к пяти часам вечера на пересечении улиц Парашютной и Паршина произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Иномарка не рассчитала скорость и въехала в гпузовик. На момент съемки видео не было сотрудников правоохранительных органов и скорой. Информации о пострадавших нет.

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Фото и видео: Piter.TV