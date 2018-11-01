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На Парашютной улице легковушка влетела в грузовик

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Информации о пострадавших нет.

На пересечении улиц Парашютной и Паршина иномарка влетела грузовик. Об этом Piter.TV сообщают очевидцы.

В четверг, 1 ноября, ближе к пяти часам вечера на пересечении улиц Парашютной и Паршина произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Иномарка не рассчитала скорость и въехала в гпузовик. На момент съемки видео не было сотрудников правоохранительных органов и скорой. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: Под Гатчиной КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, где находились дети.

Фото и видео: Piter.TV

 

 

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Теги: авария , дтп , парашютная , паршина
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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