Под Гатчиной КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, где находились дети

Пятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, одиннадцатилетний мальчик в удовлетворительном.

На восьмом километре дороги Гатчина-Ополье КамАЗ врезался в легковой автомобиль, где находились два несовершеннолетних ребенка. Об этом сообщает УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщение об аварии появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что столкновение произошло в Войсковицах, после заправки в сторону Елизаветино. После удара легковой автомобиль буквально превратился в груду железа. У девочки 2013 года рождения и мужчины-водителя тяжелые травмы, мальчик 2007 года рождения находится в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту этого ДТП.

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Фото: АВТО Гатчина/ ВК