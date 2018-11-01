Под Тулой перевернулся микроавтобус с рабочими, 2 человека погибли

Стали известны первые подробности смертельного ДТП в Воловском районе на 276 километре М4.

На трассе "Дон" ранним утром перевернулся микроавтобус "Форд" с рабочими, 2 человека погибли, 6 человек пострадали.

ДТП произошло около 4.45 1 ноября на 275 километре в Тульской области. Микроавтобус перевозил рабочих из Орловской области в Подмосковье. По неизвестным на данный момент причинам, "Форд" вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались. 6 человек госпитализированы в больницу. 2 человека находятся в тяжелом состоянии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее Piter.TV опубликовал видео нападения неизвестного с ножом на главу аппарата префектуры СЗАО в Москве.

Фото: МЧС по Тульской области