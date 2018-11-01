В Москве неизвестный с ножом напал на главу аппарата префектуры СЗАО

В сети опубликовано видео момента нападения на Алексея Микерова.

В среду вечером, 31 октября, неизвестный ранил ножом начальника аппарата префектуры СЗАО Алексея Микерова.

В сети опубликованы кадры с моментом нападения на Микерова с камеры наружного наблюдения. На данном видео видно, что мужчина стоит у подъезда, а к нему подбегает молодой высокий худощавый мужчина в капюшоне. Затем мужчина наносит удары ножом и убегает.

Алексея Микерова госпитализировали в больницу. Состояние его оценивается как тяжелое. Полиция ищет преступника.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Таиланде на Пхукете найдена мертвой россиянка.

Видео: Mash