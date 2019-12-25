В Саратовской области парень одним ударом убил мужчину за отказ поздороваться

Парень ударил мужчину кулаком, тот упал, ударившись головой об асфальт. Через два дня пострадавший скончался от тупой травмы головы.

В Балакове Саратовской области от тупой травмы головы скончался 34-летний мужчина.

Следственные органы СКР РФ по Саратовской области сообщают, что 20-летний житель Балакова подозревается в убийстве по неосторожности. По версии следствия, вечером 6 мая молодой человек, находись у себя дома, увидел у дома двух знакомых с приятелями и вышел поздороваться. Четверо мужчин поздоровались, а пятый отказался. Между ними возник на этой почве конфликт, который удалось нейтрализовать.

После этого парень направился в магазин, а возвращаясь, он увидел снова эту компанию, и в нем возникла злость. Он подошел к мужчине и ударил кулаком в голову. От удара молодой мужчина упал на спину и ударился головой об асфальт. Прибывшие на место происшествия медики привели мужчину в чувство, но от госпитализации он отказался. 8 мая мужчина был обнаружен друзьями у себя дома без признаков жизни. Экспертиза установила, что смерть возникла из-за тупой травмы головы и кровоизлияния в мозг.

Молодой человек был задержан. Он не стал отрицать своей вины и рассказал следователям все обстоятельства ЧП.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области