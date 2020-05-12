Хозяину хосписа, где в пожаре погибли пенсионеры, предъявлено обвинение

Мужчина раскаялся и полностью признал свою вину.

Организатору и хозяину хосписа в Красногорске, где погибли пенсионеры, предъявлено обвинение.

Следственные органы СКР РФ по Московской области сообщают, что организатору частного хосписа в г.о. Красногорске предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Piter.TV ранее сообщал подробности трагедии в частном хосписе, где во время пожара погибли 9 человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще 9 человек были госпитализированы в больницу, где еще 2 пенсионерки, несмотря на усилия медиков, скончались. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до 11 человек.

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