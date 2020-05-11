Организатора частного хосписа в Красногорске задержали

Подробностями следствия поделились в СК РФ.

Развитие получила ситуация с трагическим пожаром в Московской области. Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором произошел пожар и погибли люди. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи рассказали, что по предварительным данным подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

Напомним, в частном хосписе "Второй дом" в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошло трагическое происшествие в ночь на 11 мая. По данным СК по Московской области, в местном доме престарелых произошел пожар. После тушения возгорания были найдены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять человек были госпитализированы.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube