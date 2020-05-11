  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:33
271
fvbykov
Код вставки плеера

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

0 0

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В ночь на понедельник, 11 мая, в частном хосписе "Второй дом" в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошло трагическое происшествие.

По данным СК по Московской области, в местном доме престарелых произошел пожар. После тушения возгорания были найдены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять человек были госпитализированы.

По данным МЧС, пожар в хосписе Красногорска тушили 91 человек и 28 единиц техники.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по  238-й статье УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее мы сообщали о том, что ночью на Центральной улице Мурино горел частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: ВКонтакте / Ветеран Апокалипсиса

Теги: красногорск, подмосковье, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии