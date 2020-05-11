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Ночью на Центральной улице Мурино горел частный дом

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Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на понедельник, 11 мая, на Центральной улице города Мурино начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Спасатели уточнили, что пламя охватило площадь около 79 квадратных метров. Существовала большая угроза распространения огня, поэтому на месте работали 13 человек личного состава ведомства и 3 единицы специальной техники.

Пожар, который начался в 23:37, удалось ликвидировать лишь в 02:06. 

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Потапова горела столовая.

Видео: vk.com/spb_today
 

Теги: видео, мурино, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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