Ночью на Центральной улице Мурино горел частный дом

Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на понедельник, 11 мая, на Центральной улице города Мурино начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Спасатели уточнили, что пламя охватило площадь около 79 квадратных метров. Существовала большая угроза распространения огня, поэтому на месте работали 13 человек личного состава ведомства и 3 единицы специальной техники.

Пожар, который начался в 23:37, удалось ликвидировать лишь в 02:06.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Потапова горела столовая.

Видео: vk.com/spb_today

