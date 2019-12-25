В одном из сел Забайкалья убита 11-летняя девочка. Подозреваемый задержан

Тело ребенка со следами насильственной смерти нашли 11 мая.

В Забайкальском крае по подозрению в убийстве 11-летнего ребенка задержан местный житель.

Региональные следственные органы СКР России по Забайкальскому краю сообщают, что накануне, 11 мая, в одном из жилых домов поселка Могзон Хилокского района обнаружено тело девочки 11 лет со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан местный житель 1957 года рождения. Сейчас с ним работают следователи.

В Хилокский район направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления, которые будут помогать местным следователям при расследовании этого резонансного преступления. Расследование дела держит на контроле руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Фото: Piter.TV