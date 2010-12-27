Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге неадекватный водитель Mercedes устроил ДТП, а затем сбежал в парк
Сегодня, 7:46
0
Alena_Zinovieva
525

В Петербурге неадекватный водитель Mercedes устроил ДТП, а затем сбежал в парк

0
 
 

По словам очевидцев, была погоня, возможно даже со стрельбой

Вечером, 31 октября, на проспекте Тореза, около Манчестерской улицы и парка Сосновка произошла массовая авария. По словам очевидцев, водитель одной из иномарок пытался скрыться. Возможно, была стрельба.

Кроме того, очевидец сообщил, что на месте аварии находилась разбитая Nissan Teana и три автомобиля в ряд без стекол. Официальных данных по инциденту пока не поступало.

Ранее мы писали, что в Купчино неизвестный "припарковался" на трамвайных путях.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Мегаполис

Все новости района
Теги: авария , дтп , погоня со стрельбой
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5