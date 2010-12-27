В Петербурге неадекватный водитель Mercedes устроил ДТП, а затем сбежал в парк

По словам очевидцев, была погоня, возможно даже со стрельбой

Вечером, 31 октября, на проспекте Тореза, около Манчестерской улицы и парка Сосновка произошла массовая авария. По словам очевидцев, водитель одной из иномарок пытался скрыться. Возможно, была стрельба.

Кроме того, очевидец сообщил, что на месте аварии находилась разбитая Nissan Teana и три автомобиля в ряд без стекол. Официальных данных по инциденту пока не поступало.

Ранее мы писали, что в Купчино неизвестный "припарковался" на трамвайных путях.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Мегаполис