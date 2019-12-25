В Энгельсе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Энгельсе полиция в результате погони со стрельбой задержали пьяного водителя.
В Энгельсе Саратовской области наряду ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить ВАЗ четвертой модели. Полиции сначала удалось вытеснить нарушителя на второстепенную дорогу, а затем пришлось стрелять по колесам.
В результате четких действий полиции, нарушитель все же остановился. За рулем четверки был пьяный 29-летний водитель. Который впоследствии признал свою вину.
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Фото: скриншот оперативное видео ГУ МВД по Саратовской области
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