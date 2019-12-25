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В Энгельсе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
Сегодня, 9:47
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MShaffter

В Энгельсе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

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В результате погони 29-летнего пьяного нарушителя удалось задержать.

В Энгельсе полиция в результате погони со стрельбой задержали пьяного водителя.

В Энгельсе Саратовской области наряду ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить ВАЗ четвертой модели. Полиции сначала удалось вытеснить нарушителя на второстепенную дорогу, а затем пришлось стрелять по колесам.

В результате четких действий полиции, нарушитель все же остановился. За рулем четверки был пьяный 29-летний водитель. Который впоследствии признал свою вину.

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Фото: скриншот оперативное видео  ГУ МВД по Саратовской области

Теги: новости саратова, погоня со стрельбой, саратовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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