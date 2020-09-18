Появилось видео погони со стрельбой за 16-летним подростком в Волгоградской области

Сам инцидент произошел в среду, 1 декабря.

В среду, 1 декабря, в городе Волжский Волгоградской области сотрудники ДПС ГИБДД открыли огонь во время погони за несовершеннолетним водителем. Он создал угрозу жизни окружающим. Пресс-служба ГУ МВД по региону опубликовала видео преследования.

Отмечается, что инспекторы заметили автомобиль с тонированными стеклами, в том числе лобовое. От водителя потребовали остановиться, но он попытался скрыться от сотрудников. В результате началась погоня. При этом нарушитель создавал на дороге опасность для жизни окружающих, потому что начал маневрировать.

По этой причине инспектор применила табельное оружие. Так, она два раза выстрелила в воздух и два раза по колесам. Но и это не остановило водителя, затем он сбил сотрудника полиции и врезался в служебный автомобиль. В результате лихача задержали. Им оказался 16-летний подросток.

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Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области