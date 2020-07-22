В Приморье со стрельбой задержали 18-летнего водителя без прав

В сети опубликовано видео задержания злостного правонарушителя.

В Приморье сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить опасного водителя.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщает, что в районе дома № 2 по улице Калинина в Уссурийске инспекторы ДПС остановили иномарку под управлением 18-летнего местного жителя. При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что водительского удостоверения молодой человек никогда не получал. Кроме того у него присутствовали признаки опьянения. От медосвидетельствования на алкоголь он отказался.

Во время оформления протоколов нарушить решил скрыться. Он заблокировался в своем автомобиле и уехал. Содрудники ДПС преследовали его и были вынуждены применить табельное оружие, чтобы устранить угрозу от водителя - нарушителя. Только выстрелив по колесам, машину удалось остановить.

Водителя поместили на 14 суток административного ареста. На него составлено 6 протоколов.

За отказ от медицинского освидетельствования мировой суд города Уссурийска назначил злостному правонарушителю 14 суток административного ареста. Сумма штрафов за остальные правонарушения превысила 21 тысячу рублей. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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Видео: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю