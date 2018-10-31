В Купчино неизвестный "припарковался" на трамвайных путях

К счастью, никто не пострадал.

В среду, 31 октября, между Альпийским переулком и проспектом Славы неизвестный "припарковался" на трамвайных путях. Очевидцы соощают, что обошлось без пострадавших.

Машина неизвестным образом оказалась на трамвайных путях отмечает очевидец

На кадрах видно, что машина застряа и не может "выбраться". На помощь к ней поспешили 6 рабочих в касках. После немалых услий мужчинам удалась "освободить" иномарку.

Помимо этого, на этом отрезки дороги собралась целая пробка из трамваев. Очевидцы отмечают, что пассажиром пришлось выйти из теплого транспорта и дожидаться разрешения дорожного происшествия на холоде.

На месте ожидают сотрудников ДПС.

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