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В Купчино неизвестный "припарковался" на трамвайных путях

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К счастью, никто не пострадал.

В среду, 31 октября, между Альпийским переулком и проспектом Славы неизвестный "припарковался" на трамвайных путях. Очевидцы соощают, что обошлось без пострадавших.

Машина неизвестным образом оказалась на трамвайных путях

отмечает очевидец

На кадрах видно, что машина застряа и не может "выбраться". На помощь к ней поспешили 6 рабочих в касках. После немалых услий мужчинам удалась "освободить" иномарку. 

Помимо этого, на этом отрезки дороги собралась целая пробка из трамваев. Очевидцы отмечают, что пассажиром пришлось выйти из теплого транспорта и дожидаться разрешения дорожного происшествия на холоде. 

На месте ожидают сотрудников ДПС.

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Видео: ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп , купчино дтп
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

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