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В Купчино столкнулись "ГАЗель" и троллейбус: собирается пробка
Сегодня, 19:27
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IRINA_CHALKINA

В Купчино столкнулись "ГАЗель" и троллейбус: собирается пробка

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В среду, 24 апреля, в Купчино столкнулись "ГАЗель" и троллейбус. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на углу Будапештской улицы и Малой Каштановой аллеи. По словам очевидцев, авария произошла и-за того, что участники движения "не поделили дорогу". Есть ли пострадавшие, неизвестно. 

Также автомобилисты отмечают, что на этом участке дороги наблюдается плотное движение. На кадрах видно, что ГАЗель" и троллейбус не сильно пострадали в ДТП.

На месте ожидают сотрудников ГИБДД.

Ранее мы сообщали о том, что Активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV уже три часа держат в полиции без объяснения причин

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, купчино дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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