В Купчино столкнулись "ГАЗель" и троллейбус: собирается пробка

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В среду, 24 апреля, в Купчино столкнулись "ГАЗель" и троллейбус. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на углу Будапештской улицы и Малой Каштановой аллеи. По словам очевидцев, авария произошла и-за того, что участники движения "не поделили дорогу". Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Также автомобилисты отмечают, что на этом участке дороги наблюдается плотное движение. На кадрах видно, что ГАЗель" и троллейбус не сильно пострадали в ДТП.

На месте ожидают сотрудников ГИБДД.

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Фото:дтп и чп петербург/вк