Активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV уже три часа держат в полиции без объяснения причин

Сотрудника СМИ не отпускают несмотря на наличие журналистского удостоверения, подтверждающего личность.

Канал Piter.TV продолжает следить за ситуацией вокруг акции в защиту сквера на территории ЖК "Новая Охта". Ранее мы писали, что жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг. Мероприятие проходило в мирном формате. С помощью арт-объекта горожане хотели обратить внимание на нехватку зеленых зон в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, они выступили против застройки последнего сквера на Маршака, 1. Через несколько минут после старта акции всех активистов задержали полицейские. Вместе с ними в 76 отделение полиции на Мытнинской, дом 3 доставили и корреспондента Piter.TV Надежду Путинцеву. Ей не объяснили причины задержания "для выяснения обстоятельств", - ответили девушке.

По состоянию на 18.40 активисты и журналист до сих пор находятся в стенах 76 отдела.Ситуацию осложняет тот факт, что у нашей коллеги с собой не было паспорта. Полицейским предъявили удостоверение журналистки от редакции Piter.TV, на связь с правоохранителями вышел главный редактор Piter.TV Стас Бутенко. Он подтверди личность задержанной. Однако правоохранители отказались от общения. Они заявили, что всем задержанным необходимо пройти процедуру дактилоскопирования. Люди находятся в неопределенном статусе уже более 3 часов.