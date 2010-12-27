ДТП в Альпийском переулке: сбили двух подростков

Вечером 29 августа, в Альпийском переулке иномарка сбила двух подростков. Очевидцы сообщают, что парень и девушка выбежали на дорогу.
Создалось впечатление , что они буквально бросились под грузовик ( мерс) . Люди , которые стояли рядом на улице, когда они перебегали дорогу , кричали им , что мол вы куда!
сообщает очевидец
Прохожие передают, что девушку "всю в бинтах" перегружали из одной скорой в другую.
Автовладельцы сочувствуют водителю, который физически не смог бы предотвратить трагедию.
Мы ему оставили свои телефоны, чтоб как свидетели быть .. Много народу откликнулось и водителю помочь и с детьми до последнего были!! Прям приятно за купчинцев !!!
отмечает автовладелец
На снимке видно, что на месте происшествия работают 3 машины скорой помощи. Один из подростков лежит на каталке.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК