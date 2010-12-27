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ДТП в Альпийском переулке: сбили двух подростков
Сегодня, 22:29
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IRINA_CHALKINA
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ДТП в Альпийском переулке: сбили двух подростков

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Очевидцы сообщают, что пострадавшие есть.

Вечером 29 августа, в Альпийском переулке иномарка сбила двух подростков. Очевидцы сообщают, что парень и девушка выбежали на дорогу.  

Создалось впечатление , что они буквально бросились под грузовик ( мерс) . Люди , которые стояли рядом на улице, когда они перебегали дорогу , кричали им , что мол вы куда!

сообщает очевидец

Прохожие передают, что девушку "всю в бинтах" перегружали из одной скорой в другую. 

Автовладельцы сочувствуют водителю, который физически не смог бы предотвратить трагедию.

Мы ему оставили свои телефоны, чтоб как свидетели быть .. Много народу откликнулось и водителю помочь и с детьми до последнего были!! Прям приятно за купчинцев !!!

отмечает автовладелец

На снимке видно, что на месте происшествия работают 3 машины скорой помощи. Один из подростков лежит на каталке. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп альпийский переулок , иномарка сбила подростков , купчино дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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