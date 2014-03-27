Фото: на Старо-Петергофском шоссе "Газель" зацепила усадьбу Строгановых

Общественная организация ВООПИиК, занимающаяся проблемами защиты и сохранения исторического и культурного наследия, опубликовала в "ВКонтакте" фотографии со Старо-Петергофского шоссе. На кадрах видно, что водитель припарковал "Газель" вплотную к фасаду усадьбы Строгановых. Факт наезда был зафиксирован представителями организации во вторник, 30 октября, в 17:30.
Известно, что усадьба графа Строганова, расположенная на Старо-Петергофском шоссе, 20, имеет статус памятника регионального значения.
Ранее градозащитники прокомментировали вопрос о сносе флигеля Дома Долгоруковых.
Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение