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Московский вокзал был закрыт в течение часа из-за работы саперов
Сегодня, 15:11
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nastya960
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Московский вокзал был закрыт в течение часа из-за работы саперов

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На Московский вокзал поступил звонок об обнаружении бесхозного предмета.

Московский вокзал открыли после проверки, ранее поступил звонок о бесхозном предмете. Об этом сообщают городские СМИ.

Оцепление было снято после часовой проверки, персонал и пассажиры в этот момент находились на улице, пассажиры, которым нужно было пройти к поездам дальнего следования, двигались через проход к пригородным. Взрывчатых и других взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Ранее на Piter.TV: На Московском вокзале из-за саперов пассажиры опоздали на "Сапсан".

Фото: Официальный сайт Московского вокзала

 

 

 

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Теги: московский вокзал , саперы , эвакуация
Категории: Лента новостей Новости СПб

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