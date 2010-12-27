Московский вокзал был закрыт в течение часа из-за работы саперов

На Московский вокзал поступил звонок об обнаружении бесхозного предмета.

Московский вокзал открыли после проверки, ранее поступил звонок о бесхозном предмете. Об этом сообщают городские СМИ.

Оцепление было снято после часовой проверки, персонал и пассажиры в этот момент находились на улице, пассажиры, которым нужно было пройти к поездам дальнего следования, двигались через проход к пригородным. Взрывчатых и других взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Ранее на Piter.TV: На Московском вокзале из-за саперов пассажиры опоздали на "Сапсан".

Фото: Официальный сайт Московского вокзала