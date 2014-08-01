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Врио руководителя комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева
Сегодня, 15:32
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Врио руководителя комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева

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Ранее она занимала позицию заместителя главы комитета.

Временно исполнять обязанности председателя комитета по труду и занятости Петербурга поручено Елене Замышляевой, 30 сентября "Коммерсантъ-СПб".

Ранее она занимала позицию заместителя главы комитета. Официальное подтверждение ее назначения на сайте петербургского правительства пока отсутствует.

Предыдущий председатель комитета Дмитрий Чернейко покинул свой пост 25 сентября по собственному желанию. Его и его супругу обвиняют в мошенничестве. Они находятся под арестом до 13 октября.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: санкт-петербург, смена кадров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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