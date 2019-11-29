Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Сейчас его можно приобрести только до 23 часов.

В АКОРТ предложили продлить время продажи российского вина до полуночи. Об этом сообщили "Известия". Специалисты считают, что надо дать потребителям время до полуночи успеть купить отечественный алкоголь.

По мнению организации, это поможет отрасли продвигать собственную продукцию. Мера также скажется на снижении употребления суррогата. Сейчас инициатива направлена на рассмотрение в Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Напомним, что скоро депутаты будут рассматривать во втором чтении проект по поводу виноградарства и виноделия. Вопрос о дополнительном часе продажи вина может быть изучен в контексте данного законопроекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь.

