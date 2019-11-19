Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в РФ

Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Всего в законопроекте дали определения восьми десяткам понятий в отрасли. Например, в документе закреплены понятия "вино", "игристое вино" и многие другие. К тому же отмечается, что теперь в отечественном вине должен быть виноград, который вырастили только на территории России.

Решение было принято в первом чтении закона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ станет базовым для отрасли и на его основе в стране будет вестись регулирование отечественного виноделия.

Ранее в Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина.