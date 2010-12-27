В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Специалисты дали рекомендации покупателям.

В Роскачестве рассказали, как определить хорошее вино по цвету и запаху. По словам экспертов, качественное вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. Если белое сухое по оттенку напоминает осветленный яблочный сок, то оно испорчено (окислено). Оно должно иметь бледно-золотистый или светло-соломенный цвет.

Красное вино может обладать палитрой оттенков - от бледного гранатового до насыщенного вишневого, фиолетовый оттенок. Однако "мышиный" тон, оттенок лука, цветной капусты или свеклы говорят о плохом качестве.

Если в вине плавают хлoпья или какой-то другой осадок, есть повод усoмниться в качестве добавили эксперты

Если вкус обжигает горло, то в вине чрезмерно повышено содержание "летучих кислот". В частности, уксусной.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

