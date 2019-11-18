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Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из России

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Чиновники считают инициативу подходящей для реализации.

Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии запретов на рекламу вина из России. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин "ТАСС". Чиновник считает, что следует отменить все преграды для рекламирования продукта из отечественного винограда.

Сейчас реклама данного напитка в дневное время запрещена. Ее можно увидеть только ночью. Однако презентация алкоголя печатается в прессе: газетах и журналах. Ее показывают на пищевых выставках и ресторанных фестивалях.

Ранее Piter.tv писал о том, что сын Мика Джаггера спел на русском трек "Розове вино".

Теги: алексей волин, алкоголь, вино, минкомсвязь
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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