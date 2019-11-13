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Сын Мика Джаггера спел на русском трек "Розове вино"

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Он отметил в своей публикации Федука, а тот перепостил ролик в свой аккаунт.

В среду, 13 ноября, сын Мика Джаггера признался в любви к русской музыке и спел трек "Розове вино". Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте Лукаса. 

"Русская музыка восхитительна",

— написал сын рокера.

Кроме того,  Лукас Морис Морад Джаггер отметил в своей публикации рэпера Федука, а тот перепостил историю в свой аккаунт. Отметим, что сын рокеры не первый раз восхищается Россией. В прошлом году Лукас Морис Морад Джаггер опубликовал в Instagram-аккаунте снимок на фоне Кремля.

Ранее мы сообщали о том, что из "Мстителей" вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью.

Фото:lucasjagger/Instagram

 

Теги: культура, мик джаггер, музыка, федук
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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