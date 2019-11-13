Из "Мстителей" вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

В сети появились рабочие кадры со съемок последнего фильма франшизы.

В сети появились рабочие кадры со съемок последних "Мстителей". Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.

На опубликованных кадрах можно увидеть фрагменты сцены, на которой Железный человек встречается с Морган. Эта сцена была полностью отснята, однако не вошла в итоговую версию "Мстителей".

По словам одного из режиссеров Джо Руссо, сцену решили вырезать, чтобы не перегружать и без того насыщенный сюжет. Полностью вырезанную сцену смогут увидеть подписчики потоковой платформы Disney+.

Ранее мы писали, что Уилл Смит с сыном показали пародию на "Матрицу".

Фото: Twitter / Kącik Popkultury

Видео: YouTube / MARVEL Россия