Из "Мстителей" вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

В сети появились рабочие кадры со съемок последних "Мстителей". Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
На опубликованных кадрах можно увидеть фрагменты сцены, на которой Железный человек встречается с Морган. Эта сцена была полностью отснята, однако не вошла в итоговую версию "Мстителей".
По словам одного из режиссеров Джо Руссо, сцену решили вырезать, чтобы не перегружать и без того насыщенный сюжет. Полностью вырезанную сцену смогут увидеть подписчики потоковой платформы Disney+.
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Фото: Twitter / Kącik Popkultury
Видео: YouTube / MARVEL Россия
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