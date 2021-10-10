Как врач-психиатр Сергей Шляхтенко стал победителем триатлонной гонки Ironman

Сейчас его цель – отобраться на первенство мира на Гавайи и быть там самым старшим.

Победитель триатлонной гонки Ironman в июле 2021 года в Петербурге, врач-психиатр выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи Сергей Шляхтенко рассказывает о спортивных планах на следующий год в беседе с "Петербургским дневником".

С триатлоном врач-психиатр Сергей Шляхтенко познакомился в 1980-х годах. За это время он финишировал в восьми классических международных гонках Ironman в разных странах. В одной из них стал серебряным призером в возрастной группе 65-69 лет в Таллине. Этим летом 2021 года стал победителем в своей возрастной группе в соревнованиях "железных людей", впервые состоявшихся в России, которые проходили в Петербурге.

По словам Шляхтенко, он практически не тренируется. После суточного дежурства на скорой приходит с работы и через два часа выходит на пробежку. Это 2-3 круга вокруг ЦПКиО, затем 40 минут на велосипеде, потом вечером фитнес – плавание. Сейчас врач принимает участие практически во всех соревнованиях, кроссах и марафонах, которые проходят в Петербурге и окрестностях, до пандемии ездил за границу.

Как рассказал Шляхтенко, он никогда ничем не болел, лекарств практически не принимает. Сейчас его цель – отобраться на первенство мира на Гавайи и быть там самым старшим. Будет стараться попасть в группу 75-80, потом 85-90, а потом и до 100 лет.

Ранее в Петербурге Илья Слепов стал победителем Ironman.

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