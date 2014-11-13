Марк Высоцкий рассказал о своем успехе на чемпионате по триатлону, прошедшему в Петербурге

Главным событием чемпионата России по триатлону стала среднедистанционная гонка, на которой одержал победу 21-летний Марк Высоцкий, продемонстрировавший впечатляющий результат – 3 часа 45 минут.

Молодой спортсмен оставил позади себя сильных соперников и заслуженно занял вершину пьедестала. Об этом рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".

Марк поделился своей тактикой на гонке. Предварительно с тренером было решено сэкономить силы на плавании и не лидировать, но с течением гонки Марк понял, что может позволить себе создать отрыв без особых усилий.

Велосипедный этап предполагал максимальное увеличение отрыва от соперников, чтобы облегчить беговую часть. Марк сумел уйти от преследователей на шесть минут, что дало ему значительное преимущество. На финальном этапе триатлонисту просто нужно было бежать с темпом, который он тренировал на последних тренировках.

Относительно предстартового мандража, Марк признался, что он также испытывает нервозность перед гонкой. Однако он использует свои собственные методы для справления с этим состоянием – слушает музыку или читает книги, чтобы отвлечься от напряжения. Также он ценит поддержку своего тренера, друзей и близких, которые помогают ему подойти к соревнованиям с уверенностью и мотивацией.

Марк Высоцкий также поделился своими планами на будущее и оценил перспективы российских триатлонистов на мировой арене. Он выразил гордость за результаты своей сборной и уверенность в том, что российские атлеты продолжат радовать своими успехами на международных стартах.

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Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского